Владыченкова Наталья Савельева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Владыченкова Наталья Савельева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 571
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 81
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Владыченкова Савелия Ильина [1]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 30об-31
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 81
01 | Владыченков Савелий Ильин: 26 / 30 | крестьянин - глава
02 | Владыченкова Авдотья Лаврентьева: - / 28 | крестьянка - жена Владыченкова Савелия Ильина [1]
03 | Владыченков Потап Савельев: 0,5 / - | крестьянин - сын Владыченкова Савелия Ильина [1]
04 | Владыченков Даниил Савельев: - / 1 | крестьянин - сын Владыченкова Савелия Ильина [1]
05 | Владыченкова Наталья Савельева: - / 6 | крестьянка - дочь Владыченкова Савелия Ильина [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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