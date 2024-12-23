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Владыченков Савелий Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Владыченков Савелий Ильин
Пол
муж
Номер записи
567
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
81
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 30об-31
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 81
01 | Владыченков Савелий Ильин: 26 / 30 | крестьянин - глава
02 | Владыченкова Авдотья Лаврентьева: - / 28 | крестьянка - жена Владыченкова Савелия Ильина [1]
03 | Владыченков Потап Савельев: 0,5 / - | крестьянин - сын Владыченкова Савелия Ильина [1]
04 | Владыченков Даниил Савельев: - / 1 | крестьянин - сын Владыченкова Савелия Ильина [1]
05 | Владыченкова Наталья Савельева: - / 6 | крестьянка - дочь Владыченкова Савелия Ильина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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