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Ширшов Петр Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ширшов Петр Семенов
Пол
муж
Номер записи
559
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
80
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
61
Возраст по текущей РС
65
Год рождения вычисленный
1751
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 30об-31
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 80
01 | Ширшов Петр Семенов: 61 / 65 | крестьянин - глава
02 | Ширшов Иван Петров: 42 / 44 | крестьянин - сын Ширшова Петра Семенова [1]
03 | Ширшова Анисья Андреева: - / 44 | крестьянка - жена Ширшова Ивана Петрова [2]
04 | Ширшова Ульяна Иванова: - / 18 | крестьянка - дочь Ширшова Ивана Петрова [2]
05 | Ширшова Степанида Иванова: - / 15 | крестьянка - дочь Ширшова Ивана Петрова [2]
06 | Ширшова Устиния Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Ширшова Ивана Петрова [2]
07 | Ширшов Михаил Малафеев: 12 / 16 | крестьянин - внук Ширшова Петра Семенова [1]
08 | Ширшова Степанида Захарова: - / 18 | крестьянка - жена Ширшова Михаила Малафеева [7]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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