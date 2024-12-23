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Ширшов Арефий Епифанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ширшов Арефий Епифанов
Пол
муж
Номер записи
558
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
79
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Ширшова Епифана Петрова [3]
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 29об-30
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 79
01 | Ширшов Петр Семенов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Ширшова Неонила Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Ширшова Петра Семенова [1]
03 | Ширшов Епифан Петров: 24 / 28 | крестьянин - сын Ширшова Петра Семенова [1]
04 | Ширшова Устиния Васильева: - / 25 | крестьянка - жена Ширшова Епифана Петрова [3]
05 | Ширшова Евфимия Епифанова: - / 4 | крестьянка - дочь Ширшова Епифана Петрова [3]
06 | Ширшов Арефий Епифанов: 0 / - | крестьянин - сын Ширшова Епифана Петрова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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