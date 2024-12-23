Ширшова Евфимия Епифанова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ширшова Евфимия Епифанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 557
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 79
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Ширшова Епифана Петрова [3]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 29об-30
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 79
01 | Ширшов Петр Семенов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Ширшова Неонила Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Ширшова Петра Семенова [1]
03 | Ширшов Епифан Петров: 24 / 28 | крестьянин - сын Ширшова Петра Семенова [1]
04 | Ширшова Устиния Васильева: - / 25 | крестьянка - жена Ширшова Епифана Петрова [3]
05 | Ширшова Евфимия Епифанова: - / 4 | крестьянка - дочь Ширшова Епифана Петрова [3]
06 | Ширшов Арефий Епифанов: 0 / - | крестьянин - сын Ширшова Епифана Петрова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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