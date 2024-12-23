Каличев Тимофей Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Каличев Тимофей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 551
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 78
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- брат Каличева Гурьяна Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 29об-30
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 78
01 | Каличев Гурьян Иванов: 19 / 23 | крестьянин - глава
02 | Каличева Екатерина Алексеева: - / 39 | крестьянка - мать Каличева Гурьяна Иванова [1]
03 | Каличева Матрена Петрова: - / 20 | крестьянка - жена Каличева Гурьяна Иванова [1]
04 | Каличева Степанида Гурьянова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Каличева Гурьяна Иванова [1]
05 | Каличев Тимофей Иванов: 10 / 14 | крестьянин - брат Каличева Гурьяна Иванова [1]
06 | Каличева Пелагея Иванова: - / 16 | крестьянка - сестра Каличева Гурьяна Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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