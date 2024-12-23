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Каличев Тимофей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Каличев Тимофей Иванов
Пол
муж
Номер записи
551
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
78
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
брат Каличева Гурьяна Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 29об-30
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 78
01 | Каличев Гурьян Иванов: 19 / 23 | крестьянин - глава
02 | Каличева Екатерина Алексеева: - / 39 | крестьянка - мать Каличева Гурьяна Иванова [1]
03 | Каличева Матрена Петрова: - / 20 | крестьянка - жена Каличева Гурьяна Иванова [1]
04 | Каличева Степанида Гурьянова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Каличева Гурьяна Иванова [1]
05 | Каличев Тимофей Иванов: 10 / 14 | крестьянин - брат Каличева Гурьяна Иванова [1]
06 | Каличева Пелагея Иванова: - / 16 | крестьянка - сестра Каличева Гурьяна Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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