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Каличева Екатерина Алексеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Каличева Екатерина Алексеева
Пол
жен
Номер записи
548
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
78
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Каличева Гурьяна Иванова [1]
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 29об-30
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 78
01 | Каличев Гурьян Иванов: 19 / 23 | крестьянин - глава
02 | Каличева Екатерина Алексеева: - / 39 | крестьянка - мать Каличева Гурьяна Иванова [1]
03 | Каличева Матрена Петрова: - / 20 | крестьянка - жена Каличева Гурьяна Иванова [1]
04 | Каличева Степанида Гурьянова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Каличева Гурьяна Иванова [1]
05 | Каличев Тимофей Иванов: 10 / 14 | крестьянин - брат Каличева Гурьяна Иванова [1]
06 | Каличева Пелагея Иванова: - / 16 | крестьянка - сестра Каличева Гурьяна Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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