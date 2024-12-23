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Котов Василий Гурьянов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Котов Василий Гурьянов
Пол
муж
Номер записи
543
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
77
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Котова Гурьяна Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 29об-30
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 77
01 | Котов Гурьян Петров: 51 / 55 | крестьянин - глава
02 | Котова Мария Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Котова Гурьяна Петрова [1]
03 | Котов Василий Гурьянов: 14 / 18 | крестьянин - сын Котова Гурьяна Петрова [1]
04 | Котова Прасковья Федорова: - / 22 | крестьянка - жена Котова Василия Гурьянова [3]
05 | Котов Дементий Гурьянов: 12 / 16 | крестьянин - сын Котова Гурьяна Петрова [1]
06 | Котова Агафья Макарова: - / 18 | крестьянка - жена Котова Дементия Гурьянова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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