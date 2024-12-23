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Мортин Илья Наумов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Илья Наумов
Пол
муж
Номер записи
536
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
76
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
пасынок Мортина Алексея Кириллова [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 28об-29
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 76
01 | Мортин Алексей Кириллов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Мортин Никита Алексеев: 7 / 11 | крестьянин - сын Мортина Алексея Кириллова [1]
03 | Мортин Илья Наумов: 21 / 25 | крестьянин - пасынок Мортина Алексея Кириллова [1]
04 | Мортина Степанида Федорова: - / 22 | крестьянка - жена Мортина Ильи Наумова [3]
05 | Мортина Матрена Ильина: - / 1 | крестьянка - дочь Мортина Ильи Наумова [3]
06 | Мортин Харлампий Наумов: 12 / 16 | крестьянин - пасынок Мортина Алексея Кириллова [1]
07 | Мортина Пелагея Осипова: - / 18 | крестьянка - жена Мортина Харлампия Наумова [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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