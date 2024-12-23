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Мортин Никита Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Никита Алексеев
Пол
муж
Номер записи
535
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
76
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Мортина Алексея Кириллова [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 28об-29
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 76
01 | Мортин Алексей Кириллов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Мортин Никита Алексеев: 7 / 11 | крестьянин - сын Мортина Алексея Кириллова [1]
03 | Мортин Илья Наумов: 21 / 25 | крестьянин - пасынок Мортина Алексея Кириллова [1]
04 | Мортина Степанида Федорова: - / 22 | крестьянка - жена Мортина Ильи Наумова [3]
05 | Мортина Матрена Ильина: - / 1 | крестьянка - дочь Мортина Ильи Наумова [3]
06 | Мортин Харлампий Наумов: 12 / 16 | крестьянин - пасынок Мортина Алексея Кириллова [1]
07 | Мортина Пелагея Осипова: - / 18 | крестьянка - жена Мортина Харлампия Наумова [6]
Дополнительная информация в записи
Сын от первой жены.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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