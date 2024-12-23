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Котов Федор Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Котов Федор Иванов
Пол
муж
Номер записи
533
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
75
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Котова Ивана Никитина [2]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 28об-29
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 75
01 | Котов Никита Петров: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Котов Иван Никитин: 23 / 27 | крестьянин - сын Котова Никиты Петрова [1]
03 | Котова Матрена Семенова: - / 20 | крестьянка - жена Котова Ивана Никитина [2]
04 | Котов Маркел Иванов: 4 / 8 | крестьянин - сын Котова Ивана Никитина [2]
05 | Котов Семен Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Котова Ивана Никитина [2]
06 | Котов Федор Иванов: - / 1 | крестьянин - сын Котова Ивана Никитина [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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