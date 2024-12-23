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Котов Иван Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Котов Иван Никитин
Пол
муж
Номер записи
529
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
75
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Котова Никиты Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 28об-29
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 75
01 | Котов Никита Петров: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Котов Иван Никитин: 23 / 27 | крестьянин - сын Котова Никиты Петрова [1]
03 | Котова Матрена Семенова: - / 20 | крестьянка - жена Котова Ивана Никитина [2]
04 | Котов Маркел Иванов: 4 / 8 | крестьянин - сын Котова Ивана Никитина [2]
05 | Котов Семен Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Котова Ивана Никитина [2]
06 | Котов Федор Иванов: - / 1 | крестьянин - сын Котова Ивана Никитина [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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