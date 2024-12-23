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Необуваева Мария Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Необуваева Мария Михайлова
Пол
жен
Номер записи
525
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
74
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Необуваева Михаила Иванова [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 28об-29
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 74
01 | Необуваев Михаил Иванов: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Необуваева Аграфена Матвеева: - / 66 | крестьянка - мать Необуваева Михаила Иванова [1]
03 | Необуваева Анна Иванова: - / 35 | крестьянка - жена Необуваева Михаила Иванова [1]
04 | Необуваева Мария Михайлова: - / 7 | крестьянка - дочь Необуваева Михаила Иванова [1]
05 | Необуваева Прасковья Михайлова: - / 4 | крестьянка - дочь Необуваева Михаила Иванова [1]
06 | Необуваева Татьяна Михайлова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Необуваева Михаила Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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