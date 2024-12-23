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Необуваев Михаил Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Необуваев Михаил Иванов
Пол
муж
Номер записи
522
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
74
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 28об-29
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 74
01 | Необуваев Михаил Иванов: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Необуваева Аграфена Матвеева: - / 66 | крестьянка - мать Необуваева Михаила Иванова [1]
03 | Необуваева Анна Иванова: - / 35 | крестьянка - жена Необуваева Михаила Иванова [1]
04 | Необуваева Мария Михайлова: - / 7 | крестьянка - дочь Необуваева Михаила Иванова [1]
05 | Необуваева Прасковья Михайлова: - / 4 | крестьянка - дочь Необуваева Михаила Иванова [1]
06 | Необуваева Татьяна Михайлова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Необуваева Михаила Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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