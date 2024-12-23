Лезов Роман Петров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Лезов Роман Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 520
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 73
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Лезова Петра Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 27об-28
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 73
01 | Лезов Петр Иванов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Лезова Прасковья Дмитриева: - / 42 | крестьянка - жена Лезова Петра Иванова [1]
03 | Лезова Феодосия Петрова: - / 23 | крестьянка - дочь Лезова Петра Иванова [1]
04 | Лезов Иван Петров: 11 / 15 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
05 | Лезов Тимофей Петров: 8 / 12 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
06 | Лезов Роман Петров: 5 / 9 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
07 | Лезов Тит Петров: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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