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Лезов Иван Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезов Иван Петров
Пол
муж
Номер записи
518
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
73
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Лезова Петра Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 27об-28
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 73
01 | Лезов Петр Иванов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Лезова Прасковья Дмитриева: - / 42 | крестьянка - жена Лезова Петра Иванова [1]
03 | Лезова Феодосия Петрова: - / 23 | крестьянка - дочь Лезова Петра Иванова [1]
04 | Лезов Иван Петров: 11 / 15 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
05 | Лезов Тимофей Петров: 8 / 12 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
06 | Лезов Роман Петров: 5 / 9 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
07 | Лезов Тит Петров: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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