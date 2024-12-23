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Лезова Феодосия Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезова Феодосия Петрова
Пол
жен
Номер записи
517
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
73
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Лезова Петра Иванова [1]
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 27об-28
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 73
01 | Лезов Петр Иванов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Лезова Прасковья Дмитриева: - / 42 | крестьянка - жена Лезова Петра Иванова [1]
03 | Лезова Феодосия Петрова: - / 23 | крестьянка - дочь Лезова Петра Иванова [1]
04 | Лезов Иван Петров: 11 / 15 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
05 | Лезов Тимофей Петров: 8 / 12 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
06 | Лезов Роман Петров: 5 / 9 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
07 | Лезов Тит Петров: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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