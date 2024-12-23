Лезова Пелагея Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Лезова Пелагея Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 512
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 72
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Лезова Федора Филиппова [4]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 27об-28
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 72
01 | Лезов Филипп Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Лезова Фекла Андреева: - / 40 | крестьянка - жена Лезова Филиппа Иванова [1]
03 | Лезова Варвара Филиппова: - / 11 | крестьянка - дочь Лезова Филиппа Иванова [1]
04 | Лезов Федор Филиппов: 24 / 28 | крестьянин - сын Лезова Филиппа Иванова [1]
05 | Лезова Авдотья Алексеева: - / 27 | крестьянка - жена Лезова Федора Филиппова [4]
06 | Лезова Дарья Федорова: - / 8 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [4]
07 | Лезова Пелагея Федорова: - / 4 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [4]
08 | Лезов Родион Федоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Лезова Федора Филиппова [4]
09 | Лезов Иван Филиппов: 15 / - | крестьянин - сын Лезова Филиппа Иванова [1]
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