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Лезова Пелагея Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезова Пелагея Федорова
Пол
жен
Номер записи
512
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
72
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Лезова Федора Филиппова [4]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 27об-28
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 72
01 | Лезов Филипп Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Лезова Фекла Андреева: - / 40 | крестьянка - жена Лезова Филиппа Иванова [1]
03 | Лезова Варвара Филиппова: - / 11 | крестьянка - дочь Лезова Филиппа Иванова [1]
04 | Лезов Федор Филиппов: 24 / 28 | крестьянин - сын Лезова Филиппа Иванова [1]
05 | Лезова Авдотья Алексеева: - / 27 | крестьянка - жена Лезова Федора Филиппова [4]
06 | Лезова Дарья Федорова: - / 8 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [4]
07 | Лезова Пелагея Федорова: - / 4 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [4]
08 | Лезов Родион Федоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Лезова Федора Филиппова [4]
09 | Лезов Иван Филиппов: 15 / - | крестьянин - сын Лезова Филиппа Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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