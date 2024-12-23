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Лезов Филипп Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезов Филипп Иванов
Пол
муж
Номер записи
506
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
72
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
44
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 27об-28
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 72
01 | Лезов Филипп Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Лезова Фекла Андреева: - / 40 | крестьянка - жена Лезова Филиппа Иванова [1]
03 | Лезова Варвара Филиппова: - / 11 | крестьянка - дочь Лезова Филиппа Иванова [1]
04 | Лезов Федор Филиппов: 24 / 28 | крестьянин - сын Лезова Филиппа Иванова [1]
05 | Лезова Авдотья Алексеева: - / 27 | крестьянка - жена Лезова Федора Филиппова [4]
06 | Лезова Дарья Федорова: - / 8 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [4]
07 | Лезова Пелагея Федорова: - / 4 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [4]
08 | Лезов Родион Федоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Лезова Федора Филиппова [4]
09 | Лезов Иван Филиппов: 15 / - | крестьянин - сын Лезова Филиппа Иванова [1]
Комментарий наборщика
В тексте ревизии фамилия "Езов". В ревизии 1834 г. фамилия записана верно: Лезов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.602об-603: двор №76).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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