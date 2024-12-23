Кашанина Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашанина Анна Петрова

Кашанина Анна Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашанина Анна Петрова
Пол
жен
Номер записи
505
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
71
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сестра Протасова Лариона Петрова [1]
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 27об-28
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 71
01 | Протасов Ларион Петров: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Протасова Арина Дмитриева: - / 54 | крестьянка - жена Протасова Лариона Петрова [1]
03 | Кашанин Максим Алексеев: 23 / 27 | крестьянин - зять Протасова Лариона Петрова [1]
04 | Кашанина Пелагея Ларионова: - / 23 | крестьянка - жена Кашанина Максима Алексеева [3]
05 | Кашанин Арефий Максимов: 5 / 9 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
06 | Кашанин Григорий Максимов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
07 | Кашанин Даниил Максимов: - / 2 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
08 | Кашанин Василий Максимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
09 | Кашанина Анна Петрова: - / 50 | крестьянка - сестра Протасова Лариона Петрова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.