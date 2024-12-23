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Кашанин Григорий Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашанин Григорий Максимов
Пол
муж
Номер записи
502
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
71
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Кашанина Максима Алексеева [3]
Возраст по прошлой РС
0,5
Возраст по текущей РС
4,5
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 27об-28
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 71
01 | Протасов Ларион Петров: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Протасова Арина Дмитриева: - / 54 | крестьянка - жена Протасова Лариона Петрова [1]
03 | Кашанин Максим Алексеев: 23 / 27 | крестьянин - зять Протасова Лариона Петрова [1]
04 | Кашанина Пелагея Ларионова: - / 23 | крестьянка - жена Кашанина Максима Алексеева [3]
05 | Кашанин Арефий Максимов: 5 / 9 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
06 | Кашанин Григорий Максимов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
07 | Кашанин Даниил Максимов: - / 2 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
08 | Кашанин Василий Максимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
09 | Кашанина Анна Петрова: - / 50 | крестьянка - сестра Протасова Лариона Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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