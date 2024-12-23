Кашанин Григорий Максимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кашанин Григорий Максимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 502
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 71
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Кашанина Максима Алексеева [3]
- Возраст по прошлой РС
- 0,5
- Возраст по текущей РС
- 4,5
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 27об-28
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 71
01 | Протасов Ларион Петров: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Протасова Арина Дмитриева: - / 54 | крестьянка - жена Протасова Лариона Петрова [1]
03 | Кашанин Максим Алексеев: 23 / 27 | крестьянин - зять Протасова Лариона Петрова [1]
04 | Кашанина Пелагея Ларионова: - / 23 | крестьянка - жена Кашанина Максима Алексеева [3]
05 | Кашанин Арефий Максимов: 5 / 9 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
06 | Кашанин Григорий Максимов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
07 | Кашанин Даниил Максимов: - / 2 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
08 | Кашанин Василий Максимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Кашанина Максима Алексеева [3]
09 | Кашанина Анна Петрова: - / 50 | крестьянка - сестра Протасова Лариона Петрова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.