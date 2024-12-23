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Кашанина Екатерина Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашанина Екатерина Яковлева
Пол
жен
Номер записи
490
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
70
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Кашанина Якова Алексеева [1]
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 26об-27
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 70
01 | Кашанин Яков Алексеев: 37 / 41 | крестьянин - глава
02 | Кашанина Ульяна Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Кашанина Якова Алексеева [1]
03 | Кашанина Екатерина Яковлева: - / 16 | крестьянка - дочь Кашанина Якова Алексеева [1]
04 | Кашанина Аксинья Яковлева: - / 11 | крестьянка - дочь Кашанина Якова Алексеева [1]
05 | Кашанина Варвара Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Кашанина Якова Алексеева [1]
06 | Кашанин Нестор Яковлев: 10 / 14 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
07 | Кашанин Зиновий Яковлев: 3 / 7 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
08 | Кашанин Кондратий Яковлев: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
09 | Кашанин Селиверст Яковлев: - / 2 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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