Кашанин Яков Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашанин Яков Алексеев

Кашанин Яков Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашанин Яков Алексеев
Пол
муж
Номер записи
488
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
70
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 26об-27
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 70
01 | Кашанин Яков Алексеев: 37 / 41 | крестьянин - глава
02 | Кашанина Ульяна Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Кашанина Якова Алексеева [1]
03 | Кашанина Екатерина Яковлева: - / 16 | крестьянка - дочь Кашанина Якова Алексеева [1]
04 | Кашанина Аксинья Яковлева: - / 11 | крестьянка - дочь Кашанина Якова Алексеева [1]
05 | Кашанина Варвара Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Кашанина Якова Алексеева [1]
06 | Кашанин Нестор Яковлев: 10 / 14 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
07 | Кашанин Зиновий Яковлев: 3 / 7 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
08 | Кашанин Кондратий Яковлев: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
09 | Кашанин Селиверст Яковлев: - / 2 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.