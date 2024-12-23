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Лезов Осип Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезов Осип Васильев
Пол
муж
Номер записи
484
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 26об-27
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 69
01 | Лезов Осип Васильев: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Лезова Матрена Ильина: - / 32 | крестьянка - жена Лезова Осипа Васильева [1]
03 | Лезов Арефий Осипов: 9 / 13 | крестьянин - сын Лезова Осипа Васильева [1]
04 | Лезова Аксинья Осипова: - / 7 | крестьянка - дочь Лезова Осипа Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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