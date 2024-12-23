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Сулимов Мартын Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сулимов Мартын Абрамов
Пол
муж
Номер записи
482
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат Сулимова Корнилы Абрамова [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 26об-27
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 68
01 | Сулимов Корнила Абрамов: 22 / 26 | крестьянин - глава
02 | Сулимова Матрена Михайлова: - / 44 | крестьянка - мать Сулимова Корнилы Абрамова [1]
03 | Сулимов Василий Абрамов: 17 / 21 | крестьянин - брат Сулимова Корнилы Абрамова [1]
04 | Сулимов Мартын Абрамов: 7 / 11 | крестьянин - брат Сулимова Корнилы Абрамова [1]
05 | Сулимова Марфа Абрамова: - / 17 | крестьянка - сестра Сулимова Корнилы Абрамова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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