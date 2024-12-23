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Сулимов Василий Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сулимов Василий Абрамов
Пол
муж
Номер записи
481
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
брат Сулимова Корнилы Абрамова [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 26об-27
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 68
01 | Сулимов Корнила Абрамов: 22 / 26 | крестьянин - глава
02 | Сулимова Матрена Михайлова: - / 44 | крестьянка - мать Сулимова Корнилы Абрамова [1]
03 | Сулимов Василий Абрамов: 17 / 21 | крестьянин - брат Сулимова Корнилы Абрамова [1]
04 | Сулимов Мартын Абрамов: 7 / 11 | крестьянин - брат Сулимова Корнилы Абрамова [1]
05 | Сулимова Марфа Абрамова: - / 17 | крестьянка - сестра Сулимова Корнилы Абрамова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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