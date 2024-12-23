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Мортин Ерофей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Ерофей Иванов
Пол
муж
Номер записи
478
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
67
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
брат Мортина Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 26об-27
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 67
01 | Мортин Иван Иванов: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Мортина Арина Васильева: - / 30 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортина Анна Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортин Тимофей Иванов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
05 | Мортин Захар Иванов: - / 1 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
06 | Мортин Ерофей Иванов: 12 / 16 | крестьянин - брат Мортина Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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