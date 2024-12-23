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Мортин Захар Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Захар Иванов
Пол
муж
Номер записи
477
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
67
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Мортина Ивана Иванова [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 26об-27
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 67
01 | Мортин Иван Иванов: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Мортина Арина Васильева: - / 30 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортина Анна Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортин Тимофей Иванов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
05 | Мортин Захар Иванов: - / 1 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
06 | Мортин Ерофей Иванов: 12 / 16 | крестьянин - брат Мортина Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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