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Юрочкин Никифор Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Никифор Егоров
Пол
муж
Номер записи
472
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Юрочкина Егора Васильева [2]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 25об-26
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 66
01 | Юрочкин Василий Дмитриев: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Егор Васильев: 28 / 32 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
03 | Юрочкина Пелагея Матвеева: - / 30 | крестьянка - жена Юрочкина Егора Васильева [2]
04 | Юрочкин Яков Егоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [2]
05 | Юрочкин Никифор Егоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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