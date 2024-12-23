Юрочкин Яков Егоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкин Яков Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 471
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 66
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Юрочкина Егора Васильева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 25об-26
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 66
01 | Юрочкин Василий Дмитриев: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Егор Васильев: 28 / 32 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
03 | Юрочкина Пелагея Матвеева: - / 30 | крестьянка - жена Юрочкина Егора Васильева [2]
04 | Юрочкин Яков Егоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [2]
05 | Юрочкин Никифор Егоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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