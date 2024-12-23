Юрочкин Егор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрочкин Егор Васильев

Юрочкин Егор Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Егор Васильев
Пол
муж
Номер записи
469
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 25об-26
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 66
01 | Юрочкин Василий Дмитриев: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Егор Васильев: 28 / 32 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Дмитриева [1]
03 | Юрочкина Пелагея Матвеева: - / 30 | крестьянка - жена Юрочкина Егора Васильева [2]
04 | Юрочкин Яков Егоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [2]
05 | Юрочкин Никифор Егоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.