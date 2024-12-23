Вислоухов Ефим Григорьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Вислоухов Ефим Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 461
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 65
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- внук Вислоухова Андрея Андреева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 25об-26
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 65
01 | Вислоухов Андрей Андреев: 61 / 65 | крестьянин - глава
02 | Вислоухова Авдотья Иванова: - / 67 | крестьянка - жена Вислоухова Андрея Андреева [1]
03 | Вислоухов Максим Андреев: 18 / 22 | крестьянин - сын Вислоухова Андрея Андреева [1]
04 | Вислоухов Ефим Григорьев: 24 / 28 | крестьянин - внук Вислоухова Андрея Андреева [1]
05 | Вислоухова Дарья Васильева: - / 25 | крестьянка - жена Вислоухова Ефима Григорьева [4]
06 | Вислоухов Анисим Ефимов: 2 / 6 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [4]
07 | Вислоухов Емельян Григорьев: 22 / 26 | крестьянин - внук Вислоухова Андрея Андреева [1]
08 | Вислоухова Елена Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Вислоухова Емельяна Григорьева [7]
09 | Вислоухова Авдотья Емельянова: - / 5 | крестьянка - дочь Вислоухова Емельяна Григорьева [7]
10 | Вислоухов Григорий Григорьев: 20 / - | крестьянин - внук Вислоухова Андрея Андреева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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