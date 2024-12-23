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Вислоухов Максим Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Вислоухов Максим Андреев
Пол
муж
Номер записи
460
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Вислоухова Андрея Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 25об-26
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 65
01 | Вислоухов Андрей Андреев: 61 / 65 | крестьянин - глава
02 | Вислоухова Авдотья Иванова: - / 67 | крестьянка - жена Вислоухова Андрея Андреева [1]
03 | Вислоухов Максим Андреев: 18 / 22 | крестьянин - сын Вислоухова Андрея Андреева [1]
04 | Вислоухов Ефим Григорьев: 24 / 28 | крестьянин - внук Вислоухова Андрея Андреева [1]
05 | Вислоухова Дарья Васильева: - / 25 | крестьянка - жена Вислоухова Ефима Григорьева [4]
06 | Вислоухов Анисим Ефимов: 2 / 6 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [4]
07 | Вислоухов Емельян Григорьев: 22 / 26 | крестьянин - внук Вислоухова Андрея Андреева [1]
08 | Вислоухова Елена Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Вислоухова Емельяна Григорьева [7]
09 | Вислоухова Авдотья Емельянова: - / 5 | крестьянка - дочь Вислоухова Емельяна Григорьева [7]
10 | Вислоухов Григорий Григорьев: 20 / - | крестьянин - внук Вислоухова Андрея Андреева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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