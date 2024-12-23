Татьяна Семенова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Татьяна Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 455
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 64
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Василия Абрамова [5]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 24об-25
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 64
01 | Абрам Степанов: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Мария Михайлова: - / 39 | крестьянка - жена Абрама Степанова [1]
03 | Мария Абрамова: - / 13 | крестьянка - дочь Абрама Степанова [1]
04 | Авдотья Абрамова: - / 4 | крестьянка - дочь Абрама Степанова [1]
05 | Василий Абрамов: 16 / 20 | крестьянин - сын Абрама Степанова [1]
06 | Татьяна Семенова: - / 20 | крестьянка - жена Василия Абрамова [5]
07 | Екатерина Васильева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Василия Абрамова [5]
08 | Панкрат Абрамов: 5 / 9 | крестьянин - сын Абрама Степанова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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