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Василий Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Василий Абрамов
Пол
муж
Номер записи
454
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Абрама Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 24об-25
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 64
01 | Абрам Степанов: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Мария Михайлова: - / 39 | крестьянка - жена Абрама Степанова [1]
03 | Мария Абрамова: - / 13 | крестьянка - дочь Абрама Степанова [1]
04 | Авдотья Абрамова: - / 4 | крестьянка - дочь Абрама Степанова [1]
05 | Василий Абрамов: 16 / 20 | крестьянин - сын Абрама Степанова [1]
06 | Татьяна Семенова: - / 20 | крестьянка - жена Василия Абрамова [5]
07 | Екатерина Васильева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Василия Абрамова [5]
08 | Панкрат Абрамов: 5 / 9 | крестьянин - сын Абрама Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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