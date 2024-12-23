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Мария Абрамова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мария Абрамова
Пол
жен
Номер записи
452
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Абрама Степанова [1]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 24об-25
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 64
01 | Абрам Степанов: 37 / - | крестьянин - глава
02 | Мария Михайлова: - / 39 | крестьянка - жена Абрама Степанова [1]
03 | Мария Абрамова: - / 13 | крестьянка - дочь Абрама Степанова [1]
04 | Авдотья Абрамова: - / 4 | крестьянка - дочь Абрама Степанова [1]
05 | Василий Абрамов: 16 / 20 | крестьянин - сын Абрама Степанова [1]
06 | Татьяна Семенова: - / 20 | крестьянка - жена Василия Абрамова [5]
07 | Екатерина Васильева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Василия Абрамова [5]
08 | Панкрат Абрамов: 5 / 9 | крестьянин - сын Абрама Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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