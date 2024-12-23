Ширкунова Дарья Ильина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ширкунова Дарья Ильина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 445
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 63
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 24об-25
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 63
01 | Ширкунов Евдоким Иванов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Ширкунова Авдотья Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Ширкунова Евдокима Иванова [1]
03 | Ширкунов Илья Васильев: 26 / 30 | крестьянин - приемный сын Ширкунова Евдокима Иванова [1]
04 | Ширкунова Феодосия Иванова: - / 34 | крестьянка - жена Ширкунова Ильи Васильева [3]
05 | Ширкунова Дарья Ильина: - / 12 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
06 | Ширкунова Елена Ильина: - / 5 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
07 | Ширкунова Прасковья Ильина: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
08 | Ширкунов Нестор Ильин: 6 / 10 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [3]
09 | Ширкунов Тимофей Ильин: - / 2,5 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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