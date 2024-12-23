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Ширкунова Авдотья Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ширкунова Авдотья Иванова
Пол
жен
Номер записи
442
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Ширкунова Евдокима Иванова [1]
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 24об-25
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 63
01 | Ширкунов Евдоким Иванов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Ширкунова Авдотья Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Ширкунова Евдокима Иванова [1]
03 | Ширкунов Илья Васильев: 26 / 30 | крестьянин - приемный сын Ширкунова Евдокима Иванова [1]
04 | Ширкунова Феодосия Иванова: - / 34 | крестьянка - жена Ширкунова Ильи Васильева [3]
05 | Ширкунова Дарья Ильина: - / 12 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
06 | Ширкунова Елена Ильина: - / 5 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
07 | Ширкунова Прасковья Ильина: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
08 | Ширкунов Нестор Ильин: 6 / 10 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [3]
09 | Ширкунов Тимофей Ильин: - / 2,5 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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