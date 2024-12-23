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Ширкунов Евдоким Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ширкунов Евдоким Иванов
Пол
муж
Номер записи
441
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 24об-25
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 63
01 | Ширкунов Евдоким Иванов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Ширкунова Авдотья Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Ширкунова Евдокима Иванова [1]
03 | Ширкунов Илья Васильев: 26 / 30 | крестьянин - приемный сын Ширкунова Евдокима Иванова [1]
04 | Ширкунова Феодосия Иванова: - / 34 | крестьянка - жена Ширкунова Ильи Васильева [3]
05 | Ширкунова Дарья Ильина: - / 12 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
06 | Ширкунова Елена Ильина: - / 5 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
07 | Ширкунова Прасковья Ильина: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [3]
08 | Ширкунов Нестор Ильин: 6 / 10 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [3]
09 | Ширкунов Тимофей Ильин: - / 2,5 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [3]
Комментарий наборщика
Фамилия в документе написана через "Е": Шеркунов. Здесь она приведена в форме, соответствующей ревизии 1834 г.: Ширкунов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.599об-600: двор №68).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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