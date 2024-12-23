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Федоричев Роман Герасимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Федоричев Роман Герасимов
Пол
муж
Номер записи
438
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 24об-25
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 62
01 | Федоричев Роман Герасимов: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Федоричева Прасковья Степанова: - / 34 | крестьянка - жена Федоричева Романа Герасимова [1]
03 | Федоричев Трифон Романов: 6 / 10 | крестьянин - сын Федоричева Романа Герасимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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