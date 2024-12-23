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Федоричева Агафья Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Федоричева Агафья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
432
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Федоричева Антона Герасимова [1]
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 23об-24
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 61
01 | Федоричев Антон Герасимов: 36 / 40 | крестьянин - глава
02 | Федоричева Агафья Михайлова: - / 39 | крестьянка - жена Федоричева Антона Герасимова [1]
03 | Федоричева Татьяна Антонова: - / 5 | крестьянка - дочь Федоричева Антона Герасимова [1]
04 | Федоричева Арина Антонова: - / 2 | крестьянка - дочь Федоричева Антона Герасимова [1]
05 | Федоричев Семен Семенов: 15 / 19 | крестьянин - приемный сын Федоричева Антона Герасимова [1]
06 | Федоричева Анна Васильева: - / 21 | крестьянка - жена Федоричева Семена Семенова [5]
07 | Федоричева Анна Герасимова: - / 30 | крестьянка - сестра Федоричева Антона Герасимова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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