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Федоричев Антон Герасимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Федоричев Антон Герасимов
Пол
муж
Номер записи
431
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 23об-24
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 61
01 | Федоричев Антон Герасимов: 36 / 40 | крестьянин - глава
02 | Федоричева Агафья Михайлова: - / 39 | крестьянка - жена Федоричева Антона Герасимова [1]
03 | Федоричева Татьяна Антонова: - / 5 | крестьянка - дочь Федоричева Антона Герасимова [1]
04 | Федоричева Арина Антонова: - / 2 | крестьянка - дочь Федоричева Антона Герасимова [1]
05 | Федоричев Семен Семенов: 15 / 19 | крестьянин - приемный сын Федоричева Антона Герасимова [1]
06 | Федоричева Анна Васильева: - / 21 | крестьянка - жена Федоричева Семена Семенова [5]
07 | Федоричева Анна Герасимова: - / 30 | крестьянка - сестра Федоричева Антона Герасимова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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