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Кабанова Дарья Максимова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кабанова Дарья Максимова
Пол
жен
Номер записи
430
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Кабанова Никиты Васильева [3]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 23об-24
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 60
01 | Кабанов Максим Иванов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Кабанова Варвара Иванова: - / 50 | крестьянка - жена Кабанова Максима Иванова [1]
03 | Кабанов Никита Васильев: 20 / 24 | крестьянин - зять Кабанова Максима Иванова [1]
04 | Кабанова Дарья Максимова: - / 24 | крестьянка - жена Кабанова Никиты Васильева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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