Кабанов Никита Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанов Никита Васильев

Кабанов Никита Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кабанов Никита Васильев
Пол
муж
Номер записи
429
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Кабанова Максима Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 23об-24
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 60
01 | Кабанов Максим Иванов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Кабанова Варвара Иванова: - / 50 | крестьянка - жена Кабанова Максима Иванова [1]
03 | Кабанов Никита Васильев: 20 / 24 | крестьянин - зять Кабанова Максима Иванова [1]
04 | Кабанова Дарья Максимова: - / 24 | крестьянка - жена Кабанова Никиты Васильева [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.