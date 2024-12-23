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Протасов Павел Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасов Павел Иванов
Пол
муж
Номер записи
424
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Протасова Ивана Терентьева [2]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 23об-24
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 59
01 | Протасов Алексей Терентьев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Протасов Иван Терентьев: 44 / - | крестьянин - брат Протасова Алексея Терентьева [1]
03 | Протасова Фекла Никитина: - / 44 | крестьянка - жена Протасова Ивана Терентьева [2]
04 | Протасова Мария Иванова: - / 17 | крестьянка - дочь Протасова Ивана Терентьева [2]
05 | Протасова Прасковья Иванова: - / 15 | крестьянка - дочь Протасова Ивана Терентьева [2]
06 | Протасов Родион Иванов: 21 / - | крестьянин - сын Протасова Ивана Терентьева [2]
07 | Протасов Павел Иванов: 17 / 21 | крестьянин - сын Протасова Ивана Терентьева [2]
08 | Протасова Прасковья Ефимова: - / 21 | крестьянка - жена Протасова Павла Иванова [7]
09 | Протасов Макар Иванов: 1 / 5 | крестьянин - сын Протасова Ивана Терентьева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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