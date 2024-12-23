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Протасов Иван Терентьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасов Иван Терентьев
Пол
муж
Номер записи
419
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат Протасова Алексея Терентьева [1]
Возраст по прошлой РС
44
Причина выбытия
умер
Год убытия
1814
Год рождения вычисленный
1767
Год смерти
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 23об-24
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 59
01 | Протасов Алексей Терентьев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Протасов Иван Терентьев: 44 / - | крестьянин - брат Протасова Алексея Терентьева [1]
03 | Протасова Фекла Никитина: - / 44 | крестьянка - жена Протасова Ивана Терентьева [2]
04 | Протасова Мария Иванова: - / 17 | крестьянка - дочь Протасова Ивана Терентьева [2]
05 | Протасова Прасковья Иванова: - / 15 | крестьянка - дочь Протасова Ивана Терентьева [2]
06 | Протасов Родион Иванов: 21 / - | крестьянин - сын Протасова Ивана Терентьева [2]
07 | Протасов Павел Иванов: 17 / 21 | крестьянин - сын Протасова Ивана Терентьева [2]
08 | Протасова Прасковья Ефимова: - / 21 | крестьянка - жена Протасова Павла Иванова [7]
09 | Протасов Макар Иванов: 1 / 5 | крестьянин - сын Протасова Ивана Терентьева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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