Протасов Иван Терентьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Протасов Иван Терентьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 419
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 59
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- брат Протасова Алексея Терентьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 44
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1814
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Год смерти
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 23об-24
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 59
01 | Протасов Алексей Терентьев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Протасов Иван Терентьев: 44 / - | крестьянин - брат Протасова Алексея Терентьева [1]
03 | Протасова Фекла Никитина: - / 44 | крестьянка - жена Протасова Ивана Терентьева [2]
04 | Протасова Мария Иванова: - / 17 | крестьянка - дочь Протасова Ивана Терентьева [2]
05 | Протасова Прасковья Иванова: - / 15 | крестьянка - дочь Протасова Ивана Терентьева [2]
06 | Протасов Родион Иванов: 21 / - | крестьянин - сын Протасова Ивана Терентьева [2]
07 | Протасов Павел Иванов: 17 / 21 | крестьянин - сын Протасова Ивана Терентьева [2]
08 | Протасова Прасковья Ефимова: - / 21 | крестьянка - жена Протасова Павла Иванова [7]
09 | Протасов Макар Иванов: 1 / 5 | крестьянин - сын Протасова Ивана Терентьева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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