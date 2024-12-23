Юрочкин Егор Кондратьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкин Егор Кондратьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 412
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 58
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 22об-23
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 58
01 | Юрочкин Петр Дмитриев: 64 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Кондратий Петров: 41 / 45 | крестьянин - сын Юрочкина Петра Дмитриева [1]
03 | Юрочкина Федора Михайлова: - / 44 | крестьянка - жена Юрочкина Кондратия Петрова [2]
04 | Юрочкин Парфен Кондратьев: 15 / 19 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
05 | Юрочкина Наталья Лаврентьева: - / 22 | крестьянка - жена Юрочкина Парфена Кондратьева [4]
06 | Юрочкина Василиса Парфенова: - / 1 | крестьянка - дочь Юрочкина Парфена Кондратьева [4]
07 | Юрочкин Конон Кондратьев: 10 / 14 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
08 | Юрочкин Егор Кондратьев: 7 / 11 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
09 | Юрочкин Мартын Кондратьев: - / 1 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
10 | Юрочкин Степан Петров: 33 / - | крестьянин - сын Юрочкина Петра Дмитриева [1]
11 | Юрочкин Михаил Степанов: 8 / 12 | крестьянин - сын Юрочкина Степана Петрова [10]
12 | Юрочкин Василий Степанов: 1,5 / 5,5 | крестьянин - сын Юрочкина Степана Петрова [10]
13 | Юрочкина Ульяна Степанова: - / 13 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Петрова [10]
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