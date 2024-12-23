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Юрочкин Парфен Кондратьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Парфен Кондратьев
Пол
муж
Номер записи
408
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 22об-23
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 58
01 | Юрочкин Петр Дмитриев: 64 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Кондратий Петров: 41 / 45 | крестьянин - сын Юрочкина Петра Дмитриева [1]
03 | Юрочкина Федора Михайлова: - / 44 | крестьянка - жена Юрочкина Кондратия Петрова [2]
04 | Юрочкин Парфен Кондратьев: 15 / 19 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
05 | Юрочкина Наталья Лаврентьева: - / 22 | крестьянка - жена Юрочкина Парфена Кондратьева [4]
06 | Юрочкина Василиса Парфенова: - / 1 | крестьянка - дочь Юрочкина Парфена Кондратьева [4]
07 | Юрочкин Конон Кондратьев: 10 / 14 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
08 | Юрочкин Егор Кондратьев: 7 / 11 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
09 | Юрочкин Мартын Кондратьев: - / 1 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [2]
10 | Юрочкин Степан Петров: 33 / - | крестьянин - сын Юрочкина Петра Дмитриева [1]
11 | Юрочкин Михаил Степанов: 8 / 12 | крестьянин - сын Юрочкина Степана Петрова [10]
12 | Юрочкин Василий Степанов: 1,5 / 5,5 | крестьянин - сын Юрочкина Степана Петрова [10]
13 | Юрочкина Ульяна Степанова: - / 13 | крестьянка - дочь Юрочкина Степана Петрова [10]
Комментарий наборщика
Имя в документе: Парфентий.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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