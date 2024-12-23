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Малыженкова Евфросиния Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженкова Евфросиния Петрова
Пол
жен
Номер записи
399
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Малыженкова Филата Кононова [1]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 22об-23
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 57
01 | Малыженков Филат Кононов: 47 / 51 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Евфросиния Петрова: - / 45 | крестьянка - жена Малыженкова Филата Кононова [1]
03 | Малыженкова Евфросиния Филатова: - / 7 | крестьянка - дочь Малыженкова Филата Кононова [1]
04 | Малыженкова Евфимия Филатова: - / 3 | крестьянка - дочь Малыженкова Филата Кононова [1]
05 | Малыженков Гавриил Филатов: 15 / 19 | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
06 | Малыженкова Авдотья Александрова: - / 20 | крестьянка - жена Малыженкова Гаврилы Филатова [5]
07 | Малыженков Иван Филатов: 10 / 14 | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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