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Малыженков Филат Кононов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Филат Кононов
Пол
муж
Номер записи
398
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
47
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 22об-23
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 57
01 | Малыженков Филат Кононов: 47 / 51 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Евфросиния Петрова: - / 45 | крестьянка - жена Малыженкова Филата Кононова [1]
03 | Малыженкова Евфросиния Филатова: - / 7 | крестьянка - дочь Малыженкова Филата Кононова [1]
04 | Малыженкова Евфимия Филатова: - / 3 | крестьянка - дочь Малыженкова Филата Кононова [1]
05 | Малыженков Гавриил Филатов: 15 / 19 | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
06 | Малыженкова Авдотья Александрова: - / 20 | крестьянка - жена Малыженкова Гаврилы Филатова [5]
07 | Малыженков Иван Филатов: 10 / 14 | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
Комментарий наборщика
В исповедных росписях 1801 и 1825 годов имя Феофилакт.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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